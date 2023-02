Meinung Deadline Day – oder: Die Dreisten müssen die Dummen sein

Am Ende ist der Fall Barca kein auf den Fußball begrenztes Beispiel. Die Frist zur Grundsteueranmeldung ist genannt, es gibt Fristen für den Steuererklärung, für die Schulanmeldung, für das Überweisen von Rechnungen. Das Leben wird an vielen Stellen strukturiert von Deadlines. Und was wäre das auf breiter Front für eine Aussage, wenn an diesen Stellen jenen Kulanz gewährt würde, die es mit der Frist nicht so eng gesehen haben. Wo die Mehrheit als der Dumme dasteht und einzelne sich ins Fäustchen lachen ob ihrer dreisten Cleverness, läuft etwas falsch.