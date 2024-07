Chaos überlagert Messi-Drama Copa-Finale weckt WM-Sorgen nach Ausschreitungen

Und so rückte auch der tragische Auftritt Messis in den Hintergrund. Bei seinem wohl letzten Finale war der Superstar nach gut einer Stunde mit einer Knöchelverletzung ausgewechselt worden, der achtmalige Weltfußballer weinte auf der Bank hemmungslos. Lautaro Martinez (112.) erlöste die Argentinier mit seinem Siegtreffer aber in der Verlängerung und setzte der Albiceleste zum zweiten Mal in Folge Südamerikas Fußballkrone auf. Mit nun 16 Titeln schwang sich der Weltmeister dazu zum alleinigen Rekordchampion in der 108-jährigen Turnierhistorie auf.