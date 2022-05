60 Fans im Gewahrsam : Ausschreitungen in Tirana vor Conference-League-Finale

Menschen gehen an einem Plakat der Europa Conference League in der Innenstadt von Tirana vorbei. Foto: AP/Antonio Calanni

Tirana Vor dem Premierenfinale in der Conference League zwischen AS Rom und Feyenoord Rotterdam kam es in der albanischen Hauptstadt Tirana zu Krawallen zwischen beiden Fanlagern. Die Polizei musste einschreiten.

In der Nacht vor dem Finale der Conference League in Tirana ist es zu Ausschreitungen zwischen der Polizei und den Fangruppen der AS Rom und von Feyenoord Rotterdam gekommen. Wie die Nachrichtenagentur AP berichtete, sind mindestens zehn Polizisten und zwei weitere Menschen verletzt worden. Zu den Krawallen sei es gekommen, weil die Anhänger jeweils versucht hätten, in den Bereich der anderen Gruppe zu stürmen. 48 italienische und zwölf niederländische Fußball-Fans seien in Gewahrsam genommen worden.

Die Hauptstadt Albaniens erwartete für die Partie am Mittwochabend (21 Uhr) 100.000 Fans aus beiden Ländern – beiden Klubs stehen aber nur jeweils 4000 Tickets zu, die National Arena fasst 20.000 Menschen.

(lonn/dpa)