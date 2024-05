Fünf Vorlagen gegen New York Messi stellt bei Miami-Sieg zwei Rekorde auf

Weltfußballer Lionel Messi hat beim 6:2-Kantersieg seines Teams Inter Miami gegen die New York Red Bulls gleich zwei Rekorde in der Major League Soccer aufgestellt. Rekord Nummer eins: Noch nie zuvor war ein Spieler der US-Profiliga an sechs Toren seiner Mannschaft beteiligt gewesen. Rekord Nummer zwei: Er gab fünf Vorlagen - und damit so viele Assists in einem Spiel wie noch kein anderer Spieler vor ihm, wie aus der MLS-Statistik hervorgeht.