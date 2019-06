Im Alter von 89 Jahren : Früherer Uefa-Präsident Johansson gestorben

Stockholm Lennart Johansson ist tot. Der ehemalige Chef des Europäischen Fußball-Verbands verstarb im Alter von 89 Jahren.

Der frühere schwedische Uefa-Präsident Lennart Johansson ist tot. Er sei am Dienstagabend nach kurzer Krankheit gestorben, teilte der schwedische Fußballverband am Mittwochmorgen mit. Johansson wurde 89 Jahre alt. Der Verband würdigte Johansson als den größten Anführer des schwedischen Fußballs überhaupt.

Der Fußballl-Weltverband Fifa gedachte auf dem 69. Kongress in Paris mit einer Schweigeminute an den Schweden. „Die Nachricht vom Tod von Lennart Johansson bricht mir das Herz. Er war ein Freund und eine Quelle der Weisheit und Inspiration“, sagte Fifa-Präsident Gianni Infantino: „Ich werde immer dankbar dafür sein, dass er Uefa-Präsident war, als ich im Jahr 2000 zum Verband gestoßen bin. Seit dieser Zeit war Lennart immer ein Vorbild hinsichtlich Professionalität und - was noch wichtiger ist - ein Vorbild hinsichtlich Menschlichkeit.“