Mit 89 Jahren Französischer WM-Rekordschütze Fontaine gestorben

Zwischen 1953 und 1960 erzielte Fontaine für die Franzosen 30 Treffer in nur 21 Länderspielen. Zur Legende wurde der in Marrakesch geborene Stürmer durch seine 13 Treffer bei der WM-Endrunde 1958 in Schweden - ein bis heute unerreichter Tor-Rekord, mit dem er sein Team zum ersten Mal ins Halbfinale führte.