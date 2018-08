Forest Green Rovers: Erster veganer und klimaneutraler Fußballverein der Welt

Nailsworth Die Forest Green Rovers sind nicht nur der einzig vegane Fußballklub der Welt - der englischen Viertligist ist zudem der erste klimaneutral Profiverein.

Wetterextreme, ansteigender Meeresspiegel und beschädigte Ökosysteme: In Zeiten des Klimawandels setzt der englische Fußball-Viertligist Forest Green Rovers auf Klimaneutralität und will ein Vorbild für alle sein. "Fußballklubs können die Gesellschaft anregen, sich zu verändern", sagt der Vorsitzende Dale Vince. Die Vereinten Nationen UN ernannten den Verein aus dem Südwesten Englands kürzlich zum ersten klimaneutralen Profiklub. Schließlich leistet der Verein seinen Beitrag für einen UN-Fonds zur Förderung erneuerbarer Energien, um den verbleibenden CO2-Ausstoß in Höhe von jährlich 200 Tonnen zu kompensieren, der zum Beispiel durch Fanreisen zu Auswärtsspielen entsteht.