Fifa-Wahl : US-Star Rapinoe ist Weltfußballerin des Jahres

Megan Rapinoe. Foto: AP/Luca Bruno

Mailand US-Star Megan Rapinoe ist als Weltfußballerin des Jahres ausgezeichnet worden. Die 34-Jährige, die im Sommer die USA als Kapitänin und Torjägerin zum vierten WM-Titel geführt hatte, wurde am Montag bei der FIFA-Gala "The Best" in Mailand geehrt.

Rapinoe setzte sich bei der seit 2001 durchgeführten Wahl vor ihrer US-Teamkollegin Alex Morgan und der Engländerin Lucy Bronze durch.

Rapinoe war bei der Weltmeisterschaft in Frankreich bereits mit dem goldenen Ball für die beste Spielerin des Turniers und dem goldenen Schuh für die beste Torschützin (sechs Treffer) ausgezeichnet worden. Zudem hatte die bekannte Aktivistin gegen Rassismus, Homophobie und Geschlechterdiskriminierung mit klaren Statements - vor allem in Richtung des US-Präsidenten Donald Trump - auch außerhalb des Platzes für Aufsehen gesorgt.

Rapinoe ist die vierte Amerikanerin nach Mia Hamm (2001, 2002), Abby Wambach (2012) und Carli Lloyd (2015, 2016), die den prestigeträchtigen Titel erhält. Deutsche Preisträgerinnen waren Birgit Prinz (2003-2005), Nadine Angerer (2013) und Nadine Keßler (2014). Im Vorjahr hatte Dzsenifer Maroszan hinter der sechsmaligen Weltfußballerin Marta Platz zwei belegt, diesmal gehörte keine deutsche Spielerin zu den drei Finalistinnen.

