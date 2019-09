Fifa-Gala in Mailand : Klopp zum Welttrainer gewählt – Messi zum sechsten Mal Weltfußballer

Mailand Jürgen Klopp ist als dritter deutscher zum Welttrainer des Jahres gewählt worden. Den Titel als Weltfußballer holte sich Lionel Messi zurück.

"Vor 20 Jahren hätte wohl niemand gedacht, dass ich heute hier stehe - auch nicht vor 10 Jahren, vermutlich nicht einmal vor vier", sagte Klopp bei der Fifa-Gala "The Best" in Mailand: "Ich muss vielen Leuten danken, angefangen bei meiner Familie, dazu bei meinem fantastischen Klub und nicht zuletzt bei meinem außergewöhnlichen Team. Denn als Coach kann man nur so gut sein, wie sein Team es ist."