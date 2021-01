Trotz Pandemie : Fifa plant Klub-WM weiter mit Zuschauern

Innenaufnahme des Khalifa International Stadium in Doha. Foto: dpa/Sharil Babu

München In Deutschland herrschen bis mindestens Mitte Februar strikte Kontaktbeschränkungen, doch in Katar soll Bayern München vor mehreren Tausend Fans Fußball spielen.

Der Weltverband Fifa plant für die Klub-WM im Wüstenstaat (4. bis 11. Februar) weiterhin mit einem "begrenzten Kontingent" an Zuschauern, wie er auf Anfrage bestätigte.

Die Pandemie tobt auch in Katar. Am Donnerstag wurden laut Johns Hopkins Universität 271 neue Fälle gemeldet, in der vergangenen Woche 1520. Das entspricht bei rund 2,8 Millionen Einwohnern einer Inzidenz von rund 54.