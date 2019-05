Fifa-Päsident : Infantino erhält Freundschaftsorden von Präsident Putin

Moskau Gianni Infantino hat von Russlands Präsident Wladimir Putin den Freundschaftsorden erhalten. Der Fifa-Präsident wurde wegen seines Engagements für die WM 2018 ausgezeichnet.

Knapp ein Jahr nach der Fußball-Weltmeisterschaft in Russland hat Präsident Wladimir Putin Fifa-Chef Gianni Infantino im Kreml mit einem Freundschaftsorden ausgezeichnet. Viele hätten damals geholfen, Russland diesen Traum zu erfüllen, aber an erster Stelle Fifa-Chef Infantino, sagte Putin am Donnerstag in Moskau. „Das schillernde Fest, das uns die Fußball-Weltmeisterschaft beschert hat, bleibt noch lange in Erinnerung“, sagte er. Russland trug die WM von Mitte Juni bis Mitte Juli vorigen Jahres in verschiedenen Städten aus.