Nach harscher Kritik : Fifa macht Streichung von Korruptionsbegriff rückgängig

Zürich Der Fußball-Weltverband will die heftig kritisierte Streichung des Begriffs Korruption aus seinem Ethikcode beim Fifa-Kongress Anfang Juni in Paris rückgängig machen. Präsident Gianni Infantino hatte das bereits angekündigt.

Der entsprechende Paragraf werde in einem Vorschlag wieder umbenannt in „Bestechung und Korruption“, berichtete die Nachrichtenagentur AP am Freitagabend unter Berufung auf ein ihr vorliegendes Papier.