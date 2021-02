Teams, Ergebnisse, TV-Übertragung : Das müssen Sie zur Klub-WM 2020 wissen

Düsseldorf Anfang Februar wird die Fifa-Klub-WM 2020 in Katar ausgetragen. Die offizielle Weltmeisterschaft für Vereinsmannschaften sollte eigentlich im Dezember stattfinden. Hier beantworten wir die wichtigsten Fragen des Turniers.

Was ist die Klub-WM überhaupt?

In welchem Modus wird gespielt?

In der ersten Runde spielen die Mannschaft des Gastgeberlandes sowie der Vertreter aus Ozeanien den Viertelfinalteilnehmer aus.

Warum ist es dennoch die Klub-WM 2020?

Die Klub-WM sollte eigentlich im Dezember 2020 stattfinden, musste aber wegen der terminlichen Engpässe, die durch die Corona-Pandemie in den Kontinental-Verbänden entstanden sind, verschoben werden. Eigentlich sollte in diesem Jahr ein Modus-Wechsel stattfinden. Im Dezember beschloss die Fifa aber, den Modus doch für ein Jahr länger beizubehalten. Deshalb soll in diesem Jahr, im Dezember, erneut eine Klub-WM, dann die Klub-WM 2021, ausgetragen werden. Gastgeber wird Japan sein.