Zwölfte Profistation : Ferencvaros holt Marko Marin

Budapest Bayer Leverkusens Europa-League-Gegner Ferencvaros Budapest hat Marko Marin verpflichtet. Das gab der ungarische Klub des früheren Kölner und Dortmunder Bundesliga-Trainers Peter Stöger am Samstag bekannt.

Der 32 Jahre alte Marin hatte zuletzt in Saudi-Arabien gespielt, wo er bis zum Sommer von Al-Ahli an Al-Raid FC ausgeliehen war. Danach war Marins Vertrag ausgelaufen, seitdem war er vereinslos.

Ferencvaros war am Donnerstag mit einem 1:2 in Leverkusen in die Europa League gestartet. In der ungarischen Liga ist der Meister unter dem Österreicher Stöger nach sechs Spieltagen Dritter, hat jedoch zwei Spiele weniger bestritten als die Konkurrenz.