Streit über ausstehende Zahlungen : Max Kruse löst Vertrag in Istanbul auf

Istanbul Der frühere Nationalspieler Max Kruse (32) hat sich im Unfrieden von seinem Klub Fenerbahce Istanbul getrennt. Wie die Türken am Donnerstag mitteilten, habe Kruse den Verein von der einseitigen Auflösung des Vertrages unterrichtet, offenbar mit Blick auf ausstehende Zahlungen.

Ein Statement von Kruse stand am Donnerstag zunächst aus. Fenerbahce sei vor den Einschnitten im Zuge der Corona-Pandemie mit keinen Zahlungen an Kruse in Rückstand geraten, hieß es in der Mitteilung des Vereins. Bezüglich der Zahlungen in Zeiten der Krise habe Kruse auf Kontaktversuche nicht geantwortet.