Fehleinkäufe, Rücktritte, Erfolgslosigkeit Der Niedergang von Ajax Amsterdam

Für einen Moment herrscht Stille im gesamten Stadion. Die Spieler liegen auf dem Rasen, gebrochen, nachdem sie in den letzten Minuten das entscheidende Gegentor kassiert haben. Doch dann schwillt der Applaus in der Johan-Cruijff-Arena an. Die Enttäuschung, so groß sie auch ist, geht in Stolz über. Ajax Amsterdam, ein Verein aus der bescheidenen niederländischen Eredivisie, steht fast im Finale der Champions League. Ein Hattrick von Tottenham-Spieler Lucas Moura hat es verhindert.