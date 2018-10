FC Valletta will Usain Bolt verpflichten

Valletta Sprintlegende Usain Bolt will unbedingt Profifußballer werden. Gerade hat er sein Startelf-Debüt für den australischen Verein Central Coast Mariners gegeben. Jetzt will der FC Valletta mit ihm Geschichte schreiben.

Der maltesische Meister FC Valletta will Leichtathletik-Legende Usain Bolt verpflichten und damit "Geschichte schreiben". Geschäftsführer Ghasston Slimen sagte australischen Medien, Valletta werde "das Finale im Super Cup am 13. Dezember spielen, welches wir gewinnen werden... also können sie sich vorstellen, wie Usain Bolt zehn Jahre nachdem seinem Rekord von Peking die Super-Cup-Trophäe stemmt?"