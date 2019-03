Hüftverletzung: Portos Telles verletzt sich beim Elferschuss

Portos Alex Telles liegt mit Schmerzen am Boden. Foto: AFP/MIGUEL RIOPA

Braga Beim 3:2-Erfolg bei Sporting Braga verwandelt Portos Alex Telles den Elfmeter zum zwischenzeitlichen 2:2. Der Brasilianer verletzt sich jedoch beim Schuss und muss ausgewechselt werden.

Dieses Spiel wird der brasilianische Fußballprofi Alex Telles vom portugiesischen Meister FC Porto so schnell nicht vergessen: Der 26-Jährige verletzte sich nämlich beim 2:2-Ausgleichstreffer per Elfmeter (69.) bei Sporting Braga. Er verwandelte zwar mit links, wälzte sich aber anschließend am Boden, klagte über eine Hüftverletzung und musste ausgewechselt werden.