Ex-Hertha-Trainer geht ins Ausland Sandro Schwarz hat einen neuen Klub gefunden

Fußballtrainer Sandro Schwarz hat in den USA einen neuen Job gefunden. Der 45-Jährige wird neuer Coach bei New York Red Bulls in der Major League Soccer, wie der Klub am Donnerstag mitteilte. Schwarz war im vergangenen April beim damaligen Bundesligisten Hertha BSC von seinen Aufgaben entbunden worden. Davor hatte er auch den 1. FSV Mainz 05 und den russischen Klub Dynamo Moskau trainiert.