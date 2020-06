Ex-Profi Sneijder gesteht Alkoholprobleme : Wodkaflasche „mein bester Freund“

Köln In seiner Biographie blickt Wesley Sneijder auch auf die Schattenseite seiner Karriere als Fußball-Profi zurück. Der niederländische Rekordnationalspieler gesteht Alkoholprobleme. Während seiner Zeit bei Real Madrid seien „schlimme Dinge“ passiert.

Der niederländische Fußball-Rekordnationalspieler Wesley Sneijder gesteht in seiner Biographie Alkoholprobleme während seiner aktiven Zeit. Die Wodkaflasche sei irgendwann "mein bester Freund" gewesen, schreibt er in dem Buch "Sneijder", das er mit dem renommierten Journalisten Kees Jansma geschrieben hat und am Freitag erscheint.