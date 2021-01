Ohne Götze : Eindhoven verspielt Sieg bei Tabellenführer Ajax

Amsterdam Trotz einer klaren Führung hat es für das Team von Trainer Roger Schmidt am Sonntag nicht zum Sieg beim Tabellenführer aus Amsterdam gereicht. Der frührere Dortmunder Mario Götze fehlte PSV beim 2:2.

Ohne Ex-Weltmeister Mario Götze hat die PSV Eindhoven einen Sieg im Spitzenspiel der niederländischen Ehrendivision bei Tabellenführer Alax Amsterdam knapp verpasst. Die Mannschaft von Trainer Roger Schmidt lag bereits 2:0 in Führung, musste sich am Ende aber mit einem 2:2 (2:1) begnügen. Damit liegt Ajax weiter einen Zähler vor Eindhoven. Götze fehlte offenbar wegen muskulärer Probleme. Laut Schmidt sei ein Einsatz des 28 Jahre alten Deutschen zu riskant sei, heißt es in den niederländischen Medien.