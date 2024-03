Zwischen Himmel und Hölle Gascoigne ist „ein trauriger Trinker“

Die Geschichte des Paul John Gascoigne, geboren am 27. Mai 1967 in Gateshead, ist ein einziges Drama. Mit dem Ball am Fuß konnte „Gazza“ die Welt einreißen, Pässe spielen wie kein Engländer vor ihm. Mit 17 wurde er Profi, spielte zwischen 1988 und 1998 57 Partien für die Three Lions. Auf dem Rasen stand er für Spektakel.