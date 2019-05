Mit neun Mann : Tottenham misslingt Generalprobe für Champions League

Bournemouth Tottenham Hotspur ist die Generalprobe für das Champions-League-Halbfinale am Mittwoch bei Ajax Amsterdam gründlich misslungen. Fast die gesamte zweite Hälfte spielten die Spurs nur zu neunt und mussten in der Nachspielzeit den Gegentreffer hinnehmen.

Tottenham Hotspur ist die Generalprobe für das Halbfinal-Rückspiel in der Champions League am Mittwoch bei Ajax Amsterdam gründlich misslungen. Die Mannschaft von Teammanager Mauricio Pochettino musste sich vier Tage nach der 0:1-Pleite gegen den niederländischen Fußball-Rekordmeister im Hinspiel am 37. Spieltag der Premier League 0:1 (0:0) beim AFC Bournemouth geschlagen geben. Dem Niederländer Nathan Ake (91.+1) gelang in der Nachspielzeit das Tor des Tages.