Geste gegen Rassismus : Liverpool-Profis gehen am Anstoßkreis auf die Knie

Liverpool-Profis gehen am Anstoßkreis auf die Knie

Liverpool Die Profis des FC Liverpool haben mit einer Aktion ein Zeichen gegen Rassismus gesetzt. Mit einem symbolischen Kniefall haben sich die Spieler den Protesten zum Tod des Afroamerikaners George Floyd angeschlossen.

Die Fußball-Profis des englischen Tabellenführers FC Liverpool haben sich mit einem symbolischen Kniefall den Protesten zum Tod des Afroamerikaners George Floyd angeschlossen. Die Spieler des deutschen Trainers Jürgen Klopp stellten sich während des Trainings am Montag am Anstoßkreis auf und knieten symbolisch nieder, um ihre Unterstützung für die „Black Lives Matter“-Bewegung und die Proteste gegen Rassismus und Polizeigewalt in den USA zu zeigen.