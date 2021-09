Trauer in England : WM-Held und Liverpool-Legende Roger Hunt ist tot

Trauer in England

Das Fußball-Mutterland England hat erneut einen seiner Weltmeister-Helden von 1966 verloren. Nur wenige Tage nach Jimmy Greaves ist am Montagabend auch Liverpool-Legende Roger Hunt nach langer Krankheit verstorben. Das gaben die Reds bekannt. Hunt wurde 83 Jahre alt.

Der frühere Stürmer bestritt bei der WM im eigenen Land sechs seiner insgesamt 34 Länderspiele und schoss auf dem weg zum Titel drei seiner 18 Tore. Im Finale gegen Deutschland (4:2 n.V.) stürmte er an der Seite des dreifachen Torschützen Geoff Hurst und stand dem Ball bei dessen legendärem "Wembley-Tor" am nächsten. "Ich dachte, er war über der Linie", sagte er später.

"Niemand war so wichtig in der Geschichte des Liverpool FC wie Roger, so viel ist klar", sagte Teammanager Jürgen Klopp: "Das sind wirklich traurige Nachrichten."