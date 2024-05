„Von Zweiflern zu Glaubenden“ Klopps letzte Party mit Liverpool

Es begann mit diesem feinsinnigen Satz, der wohl auf ewig mit ihm verbunden bleiben wird. „I'm the normal one“, sagte Jürgen Klopp an seinem ersten Arbeitstag beim FC Liverpool. Nahezu neun alles andere als normale Jahre später endet am Sonntag eines der emotionalsten Kapitel des berühmtesten englischen Fußballclubs. Ein letztes „You'll never walk alone“, eine letzte Huldigung aus der mythischen Kop, eine letzte Ehrenrunde. „Wir wurden alle zusammen von Zweiflern zu Glaubenden. Meine Botschaft ist: Glaube daran - und du wirst weiter die Welt verändern“, sagt Klopp.