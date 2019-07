Hilferuf auf Instagram : Unbekannte entführen offenbar den Hund von Daniel Sturridge

Foto: Instagram/Daniel Sturridge Daniel Sturridges Hund Lucky Lucci.

Köln/Los Angeles Der frühere englische Fußball-Nationalspieler Daniel Sturridge ist in großer Sorge um seinen Hund. Der seltene Zwergspitz-Husky-Mix ist allem Anschein nach bei einem Einbruch in sein Haus in Los Angeles entführt worden.

Der 29-Jährige hält sich nach seinem Abschied von Champions-League-Sieger FC Liverpool derzeit im US-Bundesstaat Kalifornien auf.

Via Instagram sucht Sturridge nach dem Vierbeiner. "Bringt den Hund zurück! Ich zahle alles", sagt der Stürmer in einem Video. In der Nacht von Montag auf Dienstag sollen die Einbrecher nicht nur den Hund, sondern auch vier Taschen gestohlen haben.

Auf einem Video, das von einer Überwachungskamera aufgenommen wurde, sind drei Männern mit Kapuzen zu sehen. "Wir kann man nur einen Hund entführen?", fragt ein fassungsloser Sturridge, der aktuell noch auf der Suche nach einem neuen Klubs ist.

(ako/sid)