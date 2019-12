Umfeld des Ex-Bayern-Trainers : Kovac-Interesse an Arsenal-Trainerjob „absoluter Quatsch“

München Niko Kovac will entgegen Medienberichten aktuell nicht Trainer des FC Arsenal werden. Sein Umfeld dementierte die Gerüchte, er hätte Kontakt zu dem Londoner Klub aufgenommen.

Kovac war am Wochenende privat in England, um sich Spiele der Premier League anzusehen. Darunter war auch das Derby in Manchester zwischen United und City. Einen geplanten Besuch des Gastspiels von Arsenal bei West Ham United am Montagabend sagte Kovac ab, wie es hieß.