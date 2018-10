Uefa Nations League: FC Liverpool-Coach Jürgen Klopp wettert gegen Wettbewerb

„Sinnlosester Fußball-Wettbewerb der Welt“ : Jürgen Klopp wettert gegen die Nations League

Foto: dpa, gh 20 Bilder Das ist Jürgen Klopp

Liverpool Wie so gut wie jedes Spitzenteam muss auch der FC Liverpool in der Länderspielpause Spieler für die Nationalmannschaften abstellen. Der zweite Spieltag der Nations League steht an. Ein Wettbewerb, von dem Trainer Jürgen Klopp wohl kein Fan mehr wird.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Trainer Jürgen Klopp ist die neue UEFA Nations League ein Dorn im Auge. "Es ist der sinnloseste Fußball-Wettbewerb der Welt. Ich weiß gar nicht genau, was man da gewinnen kann. Irgendwie und irgendwo findet im Sommer nächsten Jahres ein Finale statt", sagte der Teammanager des FC Liverpool.

Foto: AP/Rui Vieira 24 Bilder Klopp und Guardiola diskutieren und scherzen während des Spiels

Wie alle Spitzenklubs muss auch der ehemalige englische Rekordmeister in den kommenden zehn Tagen zahlreiche Topspieler für die jeweiligen Nationalmannschaften freistellen. Klopp: "Es gibt da jetzt keinen Verhandlungsspielraum mehr wie früher bei Freundschaftsspielen."

Zudem werde der neue Wettbewerb erneut eine verkürzte Sommerpause nach sich ziehen, auch damit könne er sich überhaupt nicht anfreunden. "Ich habe es im vergangenen Sommer bei unserem englischen Nationalspieler Jordan Henderson erlebt. Er hätte nach der WM eine längere Auszeit zum Regenerieren gebraucht, aber er hatte nur zwei Wochen Urlaub. Verrückt, aber leider wahr", sagte der 51-Jährige.

(lt/sid)