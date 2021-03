2:0 gegen Everton : Tuchels Serie mit Chelsea geht weiter

London Thomas Tuchel bleibt als Trainer mit dem FC Chelsea ungeschlagen. Beim Sieg gegen Verfolger Everton sticht ein weiterer Deutscher beim englischen Hauptstadtklub positiv heraus.

Thomas Tuchel bleibt als Trainer mit dem FC Chelsea ungeschlagen. Am Montag besiegte der Tabellenvierte der Premier League auch den direkten Verfolger FC Everton mit 2:0 (1:0) und rückte nach dem elften Spiel in Serie ohne Niederlage bis auf drei Punkte an den Drittplatzierten Leicester City heran.