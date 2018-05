Trainer-Legende: Alex Ferguson auf dem Weg der Besserung

London Sir Alex Ferguson geht es nach der wegen einer Hirnblutung durchgeführten Notoperation offensichtlich ein wenig besser. Der 76-Jährige, der sich weiterhin auf der Intensivstation befindet, habe sich bereits aufgesetzt und mit seinen Angehörigen sprechen können, berichten englische Medien.

Zahlreiche frühere Weggefährten wie etwa Brasiliens Idol Pele, die Superstars Cristiano Ronaldo und David Beckham oder Trainerkollegen wie Arsene Wenger, Pep Guardiola and Jürgen Klopp hatten in den vergangenen Tagen öffentliche Genesungswünsche an Manchesters Klub-Ikone gerichtet.