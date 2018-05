Tottenham Hotspur: Trainer Maurico Pochettino verlängert bis 2023

London Der englische Fußball-Erstligist Tottenham Hotspur hat den Vertrag mit Teammanager Mauricio Pochettino bis 2023 verlängert. Das gab der Premier-League-Klub am Donnerstag bekannt.

Pochettino ist seit 2014 für den Londoner Klub tätig und etablierte die Spurs seither unter den Top-Vereinen in England. In der abgelaufenen Saison gelang dem Team um den ehemaligen Bundesligaspieler Heung-Min Son mit Platz drei zum dritten Mal in Folge der direkte Einzug in die Champions League. Zur neuen Spielzeit bezieht Tottenham sein neues Stadion, nachdem der Klub übergangsweise seine Heimspiele im Wembley Stadium ausgetragen hatte.