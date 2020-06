Premier League : Tottenham-Profi Dele Alli wegen Snapchat-Video für ein Spiel gesperrt

London Der englische Fußball-Nationalspieler Dele Alli wird den Wiederanpfiff in der englischen Premier League in der kommenden Woche verpassen. Er ist wegen eines beleidigenden Beitrags auf Snapchat für ein Spiel gesperrt worden.

Alli ist wegen eines als rassistisch eingestuften Videos in sozialen Medien vom englischen Fußballverband (FA) für ein Spiel gesperrt worden. Damit fehlt er seinen Spurs am nächsten Freitag beim ersten Heimspiel nach der Corona-Pause gegen Manchester United. Außerdem muss der Profi von Tottenham Hotspur eine Geldstrafe von 50 000 Pfund (ca. 56 000 Euro) bezahlen und an einem Aufklärungskurs teilnehmen.