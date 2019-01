Englischer Ligapokal: Tottenham mit guten Chancen auf Final-Einzug

London Borussia Dortmunds Champions-League-Gegner Tottenham Hotspur hat das Hinspiel des Ligapokal-Halbfinals gewonnen. Gegner Chelsea muss im Rückspiel gewinnen, um doch noch das Finale zu erreichen.

Tottenham Hotspur hat sich im Kampf um den Final-Einzug im englischen Ligapokal eine gute Ausgangsposition erkämpft. Der Champions-League-Gegner von Borussia Dortmund setzte sich am Dienstagabend im Halbfinal-Hinspiel im Wembleystadion in London 1:0 (1:0) gegen den FC Chelsea durch. Die Blues, bei denen der vom FC Bayern umworbene Callum Hudson-Odoi in der Startelf stand, brauchen damit im Rückspiel zu Hause in zwei Wochen einen Sieg.