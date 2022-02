Katze misshandelt : Tierquälerei-Eklat um französischen Nationalspieler

London Der französische Fußball-Nationalspieler Kurt Zouma hat mit einem Video, in dem er als Tierquäler zu sehen ist, für Empörung gesorgt. Die Aufnahme zeigt den Verteidiger von West Ham United, wie er eine Katze tritt und schlägt.

Weil er vor laufender Kamera eine Katze misshandelte, ist der französische Fußballnationalspieler Kurt Zouma heftig in die Kritik geraten. Auf einem Video, das im Internet kursierte, ist zu sehen, wie der Verteidiger des englischen Premier-League-Clubs West Ham United seine Katze wie einen Fußball tritt und mit Schuhen bewirft. In einer anderen Szene schlägt er das Tier mit der flachen Hand heftig ins Gesicht. Im Hintergrund ist Gelächter zu hören. Der 27-Jährige entschuldigte sich am Dienstag für sein Verhalten.