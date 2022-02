Tierquälerei durch Fußball-Star : Zouma muss Katzen abgeben und 300.000 Euro Strafe zahlen

London Taten haben auch für Fußball-Profis Konsequenzen: Der französische Nationalspieler Kurt Zouma ist von seinem Verein West Ham United bestraft worden, nachdem er in einem im Internet aufgetauchten Video eine Katze misshandelt hatte.

Der französische Fußballprofi Kurt Zouma ist von seinem Verein West Ham United bestraft worden, nachdem ein Video im Internet für große Empörung gesorgt hatte, in dem der 27-Jährige vor den Augen eines Kindes eine Katze misshandelt. Die britische Tierschutzorganisation RSPCA hat seine Katzen vorerst in ihre Obhut genommen. Das gab die RSPCA (Royal Society for the Prevention of Cruelty to Animals) am Mittwoch auf Twitter bekannt. Sponsor Adidas kündigte den Vertrag mit Zouma.