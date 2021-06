Bis 2024 : Tuchel verlängert bei Champions-League-Sieger Chelsea

London Was sich seit dem gewonnenen Champions-League-Finale angedeutet hat ist nun offiziell: Thomas Tuchel hat seinen Vertrag beim FC Chelsea verlängert. Der deutsche Trainer bleibt bis 2024 in London.

Teammanager Thomas Tuchel bleibt wie erwartet langfristig bei Champions-League-Sieger FC Chelsea. Wie die Blues am Freitag mitteilten, verlängerte der Deutsche seinen Vertrag um zwei Jahre bis 2024. Tuchel hatte den Verein am Samstag im Endspiel von Porto (1:0) gegen Manchester City zum Titel in der Königsklasse geführt, in der Liga Platz vier und das Finale im FA Cup erreicht.