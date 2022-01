Nach Champions-League-Triumph : Tuchel ist Welttrainer und verlängert deutsche Serie

Zuürck Zum dritten Mal in Serie ist ein deutscher Coach zum Welttrainer des Jahres gewählt worden. Thomas Tuchel folgte wurde am am Montagabend ausgezeichnet. Der 48-Jährige folgte damit auf Jürgen Klopp, der in den vergangenen beiden Jahren triumphiert hatte.

Thomas Tuchel ist nach dem Triumph in der Champions League mit dem FC Chelsea als FIFA-Welttrainer ausgezeichnet worden. Der 48-Jährige setzte sich bei der Wahl des Weltverbands gegen den italienischen Europameistercoach Roberto Mancini und Pep Guardiola von Manchester City durch. Tuchel folgt als Welttrainer auf Jürgen Klopp, der die Auszeichnung für seine Erfolge mit dem FC Liverpool in den Jahre 2020 und 2019 erhalten hatte.

„Es war bislang ein sehr normaler Tag, ich komme gerade vom Training, aber jetzt haben Sie meinen Namen gesagt“, sagte der per Video zugeschaltete Tuchel bei der digitalen Gala am Montagabend zu Arsène Wenger, der ihn ehrte. „Es ist ziemlich surreal, ich bin überwältigt und es ist mir etwas unangenehm.“

Der frühere Bundesliga-Coach Tuchel hatte Chelsea vor gut einem Jahr übernommen und gewann mit dem Londoner Club direkt die Königsklasse. Abstimmungsberechtigt waren Millionen Fans weltweit, die Trainer und Kapitäne der Nationalmannschaften der FIFA-Mitgliedsverbände sowie ausgewählte Journalisten.

Seit 2010 kürt die FIFA neben dem Weltfußballer auch den Welttrainer des Jahres. Dabei konnten sich vor Tuchel und Klopp bereits Jupp Heynckes (2013) und Weltmeistertrainer Joachim Löw (2014) durchsetzen. Als beste Trainerin eines Frauen-Teams wurde die Engländerin Emma Hayes von Champions-League-Finalist FC Chelsea ausgezeichnet

(dpa/old)