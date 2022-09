In die neue Saison 2020/21 starteten die Pariser zunächst mit Problemen und verloren die ersten beiden Liga-Partien sowie den Champions-League-Auftakt gegen Manchester United. In der Königsklasse sicherte sich die Tuchel-Elf in der Hammergruppe mit ManUnited, RB Leipzig und Basaksehir dennoch den Gruppensieg, in der Liga rangiert der Klub nach 17 Spieltagen nur auf Rang drei. An Heiligabend zog der Verein, dessen Präsident der schwerreiche Nasser Al-Khelaifi ist, Konsequenzen und entließ den deutschen Trainer.