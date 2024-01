„Thanks Boss“ Klopps Abschiedstour beginnt emotional und erfolgreich

Als die Fans inbrünstig „You'll never walk alone“ sangen, blickte sich Jürgen Klopp mit feuchten Augen in seinem Wohnzimmer an der Anfield Road um. Zwei Tage nach der Ankündigung seines Abschieds beim FC Liverpool ging dem Teammanager die Reaktion der Anhänger sichtlich nahe. Transparente mit „Thanks Boss“ und zahllosen Liebeserklärungen, Schals mit seinem Namen - die Farewell-Tour des 58-Jährigen begann emotional und erfolgreich.