Termin-Chaos : Klopp droht mit Liverpools Rückzug aus dem Liga-Pokal

Wegen gravierender Terminprobleme droht Trainer Jürgen Klopp mit einem Rückzug seines Teams aus dem Liga-Pokal. Die Klub-WM in Katar kommt dem FC Liverpool in die Quere.

Nach derzeitigem Stand soll der Champions-League-Sieger am 17. Dezember sein Viertelfinale in dem Wettbewerb bei Aston Villa und einen Tag später bei der Klub-WM in Katar das Halbfinale spielen. „Wenn es da keine vernünftige Lösung gibt, dann spielen wir nicht“, sagte Klopp laut „The Guardian“. Derzeit wird diskutiert, das Spiel in die zweite Januar-Woche zu verlegen.