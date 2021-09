Spektakel in London : FC Liverpool spielt nur 3:3 bei Aufsteiger Brentford

London Der FC Liverpool muss einen bitteren Punktverlust beim FC Brentford hinnehmen. Die Mannschaft von Jürgen Klopp spielte nur 3:3 in der Premier League.

Der FC Liverpool hat mit einem Unentschieden beim Aufsteiger FC Brentford die Tabellenführung in der englischen Premier League verteidigt. Die Mannschaft von Trainer Jürgen Klopp kam in der rasanten und äußerst unterhaltsamen Partie am Samstag trotz zweimaliger Führung am Ende nur zu einem 3:3 (1:1), das sich die stark aufspielenden Gastgeber redlich verdient hatten.