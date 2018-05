Sorge um Alex Ferguson: Manchester United bedankt sich für Genesungswünsche

Manchester Hirnblutung, Not-OP - Alex Ferguson schwebte zumindest vorübergehend in Lebensgefahr. Am Montag bedankte sich Manchester United im Namen seiner Trainerlegende für die zahlreichen Genesungswünsche aus der Fußball-Welt.

"Sir Alex gehören derzeit nicht nur die Gedanken unserer aktuellen und ehemaligen Spieler, er ist auch Gegenstand etlicher mitfühlender Kommentare von Klubs, Institutionen und Individuen aus der Welt dieses wunderschönen Sports", hieß es in einem Vereins-Statement am Montag.

Für diese Unterstützung wolle sich United bei "allen Freunden in der weiten Welt des Fußballs herzlich bedanken", hieß es in der Mitteilung weiter. Neue Angaben zum Zustand des 76-jährigen Schotten machte der Verein derweil nicht. Ferguson hatte eine Hirnblutung erlitten und schwebte nach einer Notoperation zumindest zwischenzeitlich in Lebensgefahr.