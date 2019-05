Premier League : Sky zeigt 232 Spiele live

Unterföhring Die Premier League ist ab kommender Saison wieder bei Pay-TV-Sender Sky zu sehen. Mehr als 60 Prozent aller Spiele laufen live, die übrigen Partien kann sich der Zuschauer zeitversetzt anschauen.

Nach dem Erwerb der Übertragungsrechte für die englische Premier League wird der Pay-TV-Sender Sky in der kommenden Saison 2019/20 insgesamt 232 Spiele live übertragen. Das gab der Sender am Montag bekannt. Die übrigen 148 Spiele seien im Re-Live zu sehen. Der Vertrag mit der höchsten englischen Fußballliga erlaubt es Sky, zu jeder Anstoßzeit ein Spiel live zu zeigen.

Nach dem Verlust der Übertragungsrechte an den Streamingdienst DAZN im Jahr 2016 hatte sich Sky Anfang des Jahres im Bieterstreit für die neue Rechteperiode wieder durchgesetzt. Das Paket umfasst die exklusive Übertragung in Deutschland und Österreich sowie die exklusive deutschsprachige Berichterstattung in der Schweiz, Liechtenstein und Luxemburg bis einschließlich der Saison 2021/22.