Saison für Mesut Özil beendet - droht sogar das WM-Aus?

Joachim Löw droht der nächste Ausfall für die WM 2018 in Russland. Mesut Özil könnte die Weltmeisterschaft womöglich aufgrund einer Rückenverletzung verpassen. Dies berichten englische Medien übereinstimmend. Özil selbst ist fest von seiner WM-Teilnahme überzeugt.

Am 12. Mai findet der letzte Bundesliga-Spieltag statt. Drei Tage später, am 15. Mai, gibt Joachim Löw seinen vorläufigen WM-Kader bekannt. Der endgültige Kader muss der Fifa am 4. Juni mitgeteilt werden. Dabei darf jeder Nationaltrainer 23 Spieler berufen, darunter müssen sich 20 Feldspieler und drei Torhüter befinden.