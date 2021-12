Raubüberfall zu Hause : Einbrecher schlagen ManCity-Star blutig

Manchester Verteidiger Joao Cancelo vom englischen Fußball-Meister Manchester City hat bei einem Überfall auf sein Haus Gesichtsverletzungen erlitten. Seiner Familie und ihm gehe es trotz des Angriffs von „vier Feiglingen“ aber den Umständen entsprechend gut.

Erneut haben Kriminelle einen Profifußballer aus der englischen Premier League in seinem Anwesen überfallen und ausgeraubt. João Cancelo von Manchester City machte den Vorfall vom Donnerstagabend via Instagram öffentlich und postete ein Foto von sich mit Platzwunde über dem rechten Auge. „Leider wurde ich heute von vier Feiglingen angegriffen, die mich verletzt haben und versucht haben, auch meine Familie zu verletzen“, schrieb der 27-jährige Portugiese. Er habe versucht sich zu wehren - und sei daraufhin von den Tätern misshandelt worden. Der Club reagierte entsetzt und kündigte an, die Polizei bei den Ermittlungen zu „dieser sehr ernsten Angelegenheit“ zu unterstützen.