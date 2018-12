Raheem Sterling von ManCity beleidigt: Rassismus-Vorwürfe gegen Fans des FC Chelsea

London Der FC Chelsea hat Manchester City am Samstag die erste Saisonniederlage beigebracht. Doch der Erfolg hat einen Faden Beigeschmack. Die englische Polizei ermittelt wegen Rassismus-Vorwürfen gegen Fans der Londoner.

Die englische Polizei ermittelt gegen einzelne Fans des FC Chelsea wegen vermeintlich rassistischer Beleidigungen gegen Nationalspieler Raheem Sterling von Manchester City. Der 24-Jährige war beim 0:2 am Samstag in London am Spielfeldrand von einigen Anhängern der Gastgeber lautstark beschimpft worden, was Videos beweisen, die am Sonntag in den sozialen Medien geteilt wurden.