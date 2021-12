City festigt Spitze : Viele Tore in spektakulären Spielen am Boxing Day

Viele Tore in spektakulären Spielen am Boxing Day

Manchester Der traditionelle Boxing Day ist von einigen Spielabsagen überschattet worden. Manchester City zeigte sich von den Corona-Sorgen aber unbeeindruckt.

Der größte Festtag des britischen Fußballs wurde von der Corona-Pandemie überschattet - doch der gnadenlose Titelverteidiger Manchester City zeigte sich von allen Sorgen unbeeindruckt. Die Mannschaft von Teammanager Pep Guardiola festigte am traditionellen Boxing Day durch ein wildes 6:3 (4:0) gegen Leicester City ihre Spitzenposition in der Premier League und hat nun sechs Punkte Vorsprung auf Verfolger FC Liverpool . Das Spiel der Reds gegen Leeds United wurde aufgrund der Corona-Pandemie abgesagt.

Insgesamt wurden drei Begegnungen am zweiten Weihnachtsfeiertag abgesetzt, die Premier League muss nun schon 14 Spiele nachholen. Die Omikron-Variante hält längst das ganze Land in Atem, zahlreiche Klubs ächzen unter der zusätzlichen Belastung durch immer mehr positive Tests. Auch Aston Villa muss gegen den FC Chelsea am Sonntagabend (18.30 Uhr) ohne den ebenfalls an COVID-19 erkrankte Teammanager Steven Gerrard auskommen.