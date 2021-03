Premier League : Manchester United beendet Citys Serie – Sechste Heimniederlage für Liverpool

Nationalspieler Ilkay Gündogan (l.) gegen Uniteds Bruno Fernandes. Foto: AP/Laurence Griffiths

Liverpool Der FC Liverpool mit Jürgen Klopp verlor in der Premier League gegen den FC Fulham bereits das sechste Heimspiel in Folge. Manchester City kassierte ausgerechnet gegen Stadtrivale United die erste Niederlage nach 21 Siegen hintereinander.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Mit der sechsten Heimpleite in Folge ist Jürgen Klopp mit dem englischen Fußball-Meister FC Liverpool noch tiefer in die Krise geschlittert. Drei Tage vor Achtelfinal-Rückspiel in der Champions League gegen RB Leipzig unterlagen die Reds an der Anfield Road auch dem Abstiegskandidaten FC Fulham mit 0:1 (0:1) und verloren im Rennen um die Europacupplätze weiter an Boden.

"Diese Mannschaft ist eine extreme Mannschaft", sagte Klopp, "wir waren extrem erfolgreich, und jetzt haben wir ebenfalls eine extreme Situation, aber wir werden und da durchkämpfen." Um schnell aus der Krise herauszukommmen, sei "ein Meisterstück" notwendig, meinte der ehemalige Bundesligatrainer.

Nach einem Ballverlust von Mohamed Salah am eigenen Strafraum brachte Mario Lemina in Liverpool den Außenseiter kurz vor der Halbzeitpause nicht unverdient in Führung (45.). Trotz eines Sturmlaufs in der zweiten Hälfte gelang den Gastgebern der Ausgleich nicht mehr.

Lesen Sie auch Chaos droht : Klopp will Abstellungen für Länderspiele verweigern

In der Champions League muss Liverpool am Mittwoch (21.00 Uhr/Sky) in Budapest gegen den Bundesliga-Tabellenzweiten einen 2:0-Vorsprung aus dem Hinspiel verteidigen. Von einem Platz für die Königsklasse in der nächsten Saison trennen Klopp und Co. in der Premier League derzeit vier Punkte.

Manchester United beendet Citys Serie

Nach wettbewerbsübergreifend 21 Siegen ist die Erfolgsserie von Trainer Pep Guardiola und Manchester City ausgerechnet im Lokalderby gegen den Erzrivalen Manchester United gerissen. Tabellenführer City verlor im Premier-League-Duell am Sonntag mit 0:2 (0:1) gegen den englischen Fußball-Rekordmeister, der sich im Etihad-Stadion effizient und defensivstark präsentierte.

Schon kurz nach dem Anpfiff brachte Bruno Fernandes (2. Minute) die Gäste per Foulelfmeter in Führung. Gabriel Jesus hatte zuvor den United-Stürmer Anthony Martial im Strafraum zu Fall gebracht. Man City übernahm danach zunehmend die Kontrolle über das Spielgeschehen, kam jedoch nicht zu zwingenden Torchancen. In der zweiten Hälfte erhöhte Uniteds Luke Shaw (50.) nach einem Doppelpass mit Marcus Rashford, der sich später verletzte und 20 Minuten vor dem Spielende humpelnd den Platz verließ.

Die Premier-League-Tabelle führt Spitzenreiter City nach der Niederlage weiter mit elf Punkten Vorsprung auf Man United an. Während die Citizens trotz des Rückschlags weiter auf Kurs in Richtung Meisterschaft sind, unterstrich United seine Ambitionen auf einen Champions-League-Platz. Die Red Devils haben einen Punkt Vorsprung auf den Dritten Leicester City und acht auf den Fünften Everton, der zwei Spiele weniger absolviert hat.

(stja/sid/dpa)