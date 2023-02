Mehr Mitsprache für Fans Unabhängige Behörde soll englischen Fußball überwachen

Der britische Sport-Staatssekretär Stuart Andrew kündigte am Donnerstag im Parlament an, man werde den Fans mehr Mitspracherecht geben. „Dazu gehört, dass die Clubbesitzer daran gehindert werden, wichtige Erbgüter des Vereins – wie Namen, Abzeichen und Heimtrikotfarben – zu ändern, ohne vorher die Fans zu konsultieren.“ Auch für den Verkauf des Stadions oder einen Umzug des Clubs muss in Zukunft eine Genehmigung eingeholt werden. Die Einbindung der Fans werde „ein entscheidender Teil dieses Prozesses sein“, versprach Andrew.